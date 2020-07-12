İzmir'de inşaat kazısında lahit bulunmuştu, sit alanı ilan edildi - Son Dakika

İzmir'de inşaat kazısında lahit bulunmuştu, sit alanı ilan edildi

İzmir'de bir binanın inşaatında çalışan işçiler, Roma döneminde yaşamış bir soyluya ait olduğu sanılan altın taç ve mezar kalıntıları buldu.

İzmir'de bir binanın inşaatında çalışan işçiler, Roma döneminde yaşamış bir soyluya ait olduğu sanılan altın taç ve mezar kalıntıları buldu. Alan, 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

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İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Can Kulduk Sokak'ta bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi buluntulara rastladı. Durumun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine İzmir Müze Müdürlüğünce alanda kurtarma kazısı çalışmaları başladı. Kazıda, lahit adı verilen üzeri örtülü mezar, seramik parçaları ve taç olarak bilinen altın diadem parçaları bulundu.

Taç parçaları İzmir Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, lahitte ise uzmanlarca restorasyon çalışması yapıldı. Kalıntıların, yaklaşık 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey bir yöneticiye ait olduğu belirlendi.

3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLDİ

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, lahit mezar içinde ve çevresinde ele geçen diadem ve seramik parçaların "alanda birden fazla lahit gömüye ait olabilecek parçalara ulaşılması", "Antik Smyrna yerleşiminin yayılım alanı ve nekropolü hakkında önemli veriler sunması" nedeniyle bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verdi. İzmir Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik müdürlükleri, Konak Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yazıları ve Symrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un görüşü göz önüne alınarak verilen karar, 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, kazılı alan ve çevresindeki bölgede inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı olmaksızın alanda inşaat çalışması da yapılamayacak.

(İHA)

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de inşaat kazısında lahit bulunmuştu, sit alanı ilan edildi - Son Dakika
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