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İzmir'de inşaat temeli kazısında bitişiğindeki binanın temeli çöktü - Son Dakika

İzmir'de inşaat temeli kazısında bitişiğindeki binanın temeli çöktü

18.02.2022 08:27

İzmir'de inşaat temeli kazısında bitişiğindeki binanın temeli çöktüİZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 gün önce açılan inşaat temeli sırasında bitişiğindeki 2 katlı binanın temelinde çökme ve kayma oluştu.

İzmir'de inşaat temeli kazısında bitişiğindeki binanın temeli çöktü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 gün önce açılan inşaat temeli sırasında bitişiğindeki 2 katlı binanın temelinde çökme ve kayma oluştu. Binada bulunan 2 aile evlerinden tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı.

Olay, 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 472 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir firma inşaat yapmak için 2 gün önce temel kazısı başlattı. Bitişiğinde bulunan binanın temelinde toprak kayması oluşmasıyla bina sahipleri inşaat firmasını arayarak durumu bildirdi. İnşaat alanına gelen firma yetkilileri, temel kazılan alanın bitişiğindeki binanın temelinin kaymaması için güvenlik önlemleri almaya başladı. Çalışmalar sırasında binanın temelinde çökme ve kayma meydana geldi. Çalışanların uyardığı bina sakinleri evden dışarı çıkarılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekerken itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından binayı mühürledi.

Öte yandan, 2 gündür dışarda olduklarını belirten bina sakini Sevgi Gül, "Burada 2 gündür temel kazma çalışmaları yapılıyor, binamız sağlam olmadığı için biz uyarılarda bulunduk. Onlarda dikkatli yapmaya çalıştılar ama bizim binada çökme meydana geldi. Akşam saatlerinde temelimiz çöktü. Ben evimi, eşyalarımı geri istiyorum. Bilinçli insanlar yapsın bu işi. 2 gündür uyarıyoruz, 2 gündür dışardayız. Bir an önce evime girmek istiyorum" dedi.

İzmir'de inşaat temeli kazısında bitişiğindeki binanın temeli çöktü
İzmir'de inşaat temeli kazısında bitişiğindeki binanın temeli çöktü
İzmir'de inşaat temeli kazısında bitişiğindeki binanın temeli çöktü

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Kızılay Mahallesi, İnşaat, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de inşaat temeli kazısında bitişiğindeki binanın temeli çöktü - Son Dakika


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