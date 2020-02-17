İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika
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İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı inşaatın 10. katından düşen 18 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı inşaatın 10. katından düşen 18 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi (EÜ) Bornova Yerleşkesi'ndeki yurt inşaatının 10'uncu katında elektrikçi olarak çalışan Caner Mızrak (18), dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Çalışanlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mızrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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