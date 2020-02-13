İzmir'de insanlık ölmemiş dedirten olay - Son Dakika
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İzmir'de insanlık ölmemiş dedirten olay

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde tuvalet işletmeciliği yapan bir vatandaş sokakta bulduğu 2 bin lirayı sahibine teslim etti.

İzmir'de insanlık ölmemiş dedirten olay, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde tuvalet işletmeciliği yapan bir vatandaş sokakta bulduğu 2 bin lirayı sahibine teslim etti.


Olay geçtiğimiz salı günü ilçe merkezinde yaşandı. Tire'ye bağlı Peşrefli Köyü'nde çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki İbrahim Ünver, geçtiğimiz hafta tedavi giderleri için büyükbaş hayvanlarından birini sattı. Sattığı hayvanın parasını cebine koyan Ünver, çarşı içinde gezerken cebindeki 2 bin lirayı yola düşürdü. Parasını düşürdüğünü fark eden İbrahim Ünver, durumu oğlu Ömer Ünver'e anlattı. Ömer Ünver ise babasının kaybettiği 2 bin lirayı aramaya koyuldu. Aramaların ardından bir netice alamayan Ömer Ünver, ilçede bulunan yerel bir gazeteye başvurarak olayın sosyal medya hesabından paylaşılarak duyurulmasını istedi.


Tuvalet işletmecisi tarafından bulundu


Fevzipaşa Caddesi üzerinde tuvalet işletmeciliği yapan 70 yaşındaki Ahmet Tabaru, işlettiği tuvaletin önünde deste halinde 2 bin lira buldu. Hiç tereddüt etmeden paranın sahibini aramaya koyulan Tabaru, sosyal medyadan yapılan paylaşımı ve içeriğindeki iletişim numarasını gördü. Numarayı arayan Tabaru, parayı kaybeden İbrahim Ünver'in oğlu Ömer Ünver ile buluştu. Tabaru, yolda bulduğu 2 bin lirayı Ömer Ünver'e teslim etti.


"Bir kez daha anladık ki insanlık ölmemiş"


Her yeri aramalarına rağmen parayı bulamadıklarını ve umutlarını kaybetmek üzere olduklarını belirten Ömer Ünver, "Her yeri aradık hiçbir sonuç alamadık. 2 bin lira az para değil. Tam paradan umudumuzu kestiğimiz anda ilçemizde bulunan yerel gazete vasıtasıyla sosyal medya üzerinden paylaşım yapılmasını istedik. Paylaşımın hemen ardından da paramızı bulan Ahmet Tabaru bizi aradı. Paramızı az önce teslim aldık. Çok mutluyuz. Bir kez daha anladık ki insanlık ölmemiş. Yaşanan bu olayın herkese örnek olmasını istiyorum. Ahmet Tabaru'ya çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi. - İZMİR

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
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