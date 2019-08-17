Son Dakika Haberleri: İzmir'de intihar girişimi
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de intihar girişimi

41 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bunalıma giren A.E. (29), 10 metre yükseklikteki köprüye çıkıp, demirliklere tutunarak kendisini sarkıttı.

İzmir'de intihar girişimi, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bunalıma giren A.E. (29), 10 metre yükseklikteki köprüye çıkıp, demirliklere tutunarak kendisini sarkıttı. A.E. olayı görenler tarafından çekilerek tekrar köprüye çıkarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. ?Bunalımda olduğunu iddia eden A.E., yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüye çıktı.A.E. bir süre sonra elleriyle köprü demirini tutup, kendisini boşluğa sarkıttı. Olayı gören çevredekilerden bazıları boşlukta salınan A.E.'nin yanına geldi. Çevredekilerden bazıları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi bazıları da A.E.'nin elinden tutup yukarı çekmeye çalıştı. Yardıma gelen birkaç kişi sayesinde, A.E. itfaiye ve sağlık ekipleri gelmeden yukarı çekilerek köprüye çıkarıldı. Olay yerine gelen polis, A.E.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.


Bayraklı, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı
Adli yıl açılışına katılmayacak 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 19:11:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de intihar girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]