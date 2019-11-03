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İzmir'de intihar girişimi

7 saat önce

İZMİR'de, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., yön tabelalarının üzerine çıkarak intihara kalkıştı.

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İZMİR'de, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., yön tabelalarının üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Hasan T., polis ve vatandaşların yoğun çabasının ardından intihar girişiminden vazgeçti.

Olay, akşam saatlerinde Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., Şehitler Caddesi üzerindeki yön levhasına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hava yastığı açarken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Ekipler, Hasan T.'nin levhadan inmesi için uzun süre onu ikna etmeye çalıştı. Otobüs şoförü olduğunu söyleyen bir kişi ise Hasan T.'ye para vereceğini belirterek, cebinden 100 TL çıkardı. Ancak vatandaşın çabası da Hasan T.'yi  ikna etmeye yetmedi. Çevredeki kalabalık ise o anları hem izledi hem de cep telefonları ile görüntüledi. Ekipler, uzun süre Hasan T.'yi intihardan vazgeçirmek için çabaladı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen Hasan T., çıktığı levhadan indirildi. Hasan T., polis merkezine götürülürken, ekipler de uzun süre kapalı kalan yolu yeniden trafiğe açtı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:43 Kaynak: DHA
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