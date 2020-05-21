İzmir'de ipek böcekçiliğini kadınlar canlandıracak - Son Dakika

İzmir'de ipek böcekçiliğini kadınlar canlandıracak

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 14 kadın, ipek böceklerinden elde ettikleri kozaları satarak ev ekonomisine katkı sunacak.

İzmir'de ipek böcekçiliğini kadınlar canlandıracak, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 14 kadın, ipek böceklerinden elde ettikleri kozaları satarak ev ekonomisine katkı sunacak.

Kendilerine tahsis edilen binada tüm günlerini ipek böceklerine ayıran kadınlar, bir zamanlar bu alanda önemli merkez olan şehrin yeniden eski günlerine dönmesine öncülük ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi iş birliğinde kadınların ipek böcekçiliğine yönelmeleri için yaklaşık 9 ay önce çalışma başlatıldı.

Hazırlanan projeyle gönüllü 14 kadın, bir dönem ipek böcekçiliğinde önemli üretim merkezlerinden olan Ödemiş'in yeniden eski günlerine dönmesi için adeta ellerini taşın altına koydu.

Verilen eğitimlerin ardından 2 katlı bir bina koza üretimi için kadınlara tahsis edildi. Kozabirlik'ten gelen böcekleri dut yapraklarıyla besleyen kadınlar, tüm mesailerini bu işe ayırmaya başladı.

Önceden genellikle hayvancılık yapan eşlerine yardım eden kadınlar, şimdi ipek böceği ile para kazanmasını da öğrendi.

Yakın zamanda ilk kozalarını toplayacak kadınlar, ilerleyen yıllarda buradan topladıkları kozaları ürüne çevirerek satmayı da planlıyor.

Dut ormanı tesis edilecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kadın çiftçiler üzerinden sektöre yeni dallar eklemeye başladıklarını söyledi.

Ödemiş'deki ipek böcekçiliği projesine eylülde başladıklarını belirten Özen, "Daha önce ciddi anlamda bir potansiyele sahip olan ipek böcekçiliğini kadınlarımız elinden yeniden canlandırmak istiyoruz. Kurslarımızı bütün bölgelerde yapıyoruz ama sonucunda heyecanlı bir tablo ortaya çıktığı zaman çok mutlu oluyoruz." dedi.

Özen, üretici sayısını daha da artırmayı planladıklarını dile getirerek, gelecek dönemde bölgede dut ormanı tesis edileceğini vurguladı.

Kadınların üretime katkısının çok önemli olduğuna işaret eden Özen, "Ödemiş geçmişte ipek böcekçiliğinde önemli bir yere sahipti. İnşallah yeniden eski günlerine dönme anlamında hızlı bir çalışma içerisine girdik. Ödemiş'i Türkiye'nin önemli ipek böcekçiliği merkezlerinden biri yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Nazmiye Aynalı ise dut yapraklarını erkeklerin getirdiğini, diğer tüm işleri kendilerinin yaptığını ifade etti.

Böcekler geldiğinde karıncadan daha küçük olduklarını belirten Aynalı, ilk önce birkaç yaprakla beslemeye başladıkları böceklerin gün gün büyüdüklerine şahit olduklarını anlattı.

Aynalı, böceklerin 4 gün yemek yediğini, 1 gün ise uyuduklarını aktararak, "Bunlar bir günde 9 traktör dut yaprağı yiyor. Tabii süreç kolay değil. Her işte olduğu gibi burada da zor ama 14 kadın bu işi severek yapıyoruz. İnşallah ürettiğimiz bu böceklerden güzel ipekler çıkacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk hasadı çok kısa süre içinde yapacaklarını belirten Aynalı, bundan dolayı da çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Daha önce herhangi bir iş yapmadıklarını vurgulayan Aynalı, "Kadınların kendi parasını kazanması kadar güzel bir şey yok. O yüzden 14 kişinin buradan ekmek yemesi çok güzel bir duygu. Devletimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:02 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de ipek böcekçiliğini kadınlar canlandıracak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu 60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti         
17:23
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi         
17:14
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım         
17:08
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor         
17:02
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım         
16:58
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi. İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.         
16:51
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi         
16:17
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı         
16:16
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı         
16:05
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi         
16:04
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım         
16:03
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:00
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı         
15:53
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi         
15:41
Dizideki sevişme sahneleri başlarına bela oldu! Kendilerini yetişkin film sitelerinde buldular Dizideki sevişme sahneleri başlarına bela oldu! Kendilerini yetişkin film sitelerinde buldular         
15:36
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi         
15:29
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
15:28
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz         
15:26
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek         
15:25
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı         
15:14
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum         
14:58
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi         
14:53
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti         
14:53
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak         
14:47
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı         
14:38
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı         
14:31
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi         
14:23
Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı         
14:17
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 17:36:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de ipek böcekçiliğini kadınlar canlandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]