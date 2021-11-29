İpek Dokuma Atölyesi'nin açılış töreni yapıldı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Küçük Menderes Havzası'nda Üreten Kadınlarla Dokunan İpekler Projesi" kapsamında, İpek Dokuma Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Zeytinlik Mahallesi'ndeki atölyede düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Mehmet Ergün, bakanlık olarak tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınların her açıdan güçlenmeleri için eğitimler verdiklerini söyledi.

Kadın üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Ergün, "Kadınlar tarımsal işlerin bel kemiğini oluşturmaktadır. Kadınlar, düzenlenen kurslardan aldıkları eğitimlerle evlerine katkıda bulunuyorlar. Bunlar çok güzel şeyler, devlet olarak, ülke olarak bunları yapmak bizim görevimiz." dedi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Oktay Darcan ise ipek böceği yetiştiriciliğinin bölgede canlandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere teknik destek verdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, Tarım ve Orman Bakanlığının, proje kapsamında hibe ettiği 5 ipek dokuma tezgahıyla Ödemiş Kaymakamlığının daha önce aldığı 7 ipek dokuma tezgahının bulunduğu İpek Dokuma Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Törene, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da katıldı.