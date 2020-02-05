İzmir'de iptal edilen vapur seferlerine yeniden başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de iptal edilen vapur seferlerine yeniden başlandı - Son Dakika

İzmir'de iptal edilen vapur seferlerine yeniden başlandı

6 saat önce

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri başladı.

İzmir'de iptal edilen vapur seferlerine yeniden başlandı, System.String[]

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri başladı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 13.30 itibarıyla iptal edilen araba vapuru dahil tüm seferlerin saat 22.00 itibarıyla yeniden başladığı duyuruldu.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 04:59:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de iptal edilen vapur seferlerine yeniden başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]