İzmir'de iptal edilen vapur seferlerine yeniden başlandı - Son Dakika

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İzmir'de iptal edilen vapur seferlerine yeniden başlandı
6 saat önce
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:30 Kaynak: AA
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri başladı.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 13.30 itibarıyla iptal edilen araba vapuru dahil tüm seferlerin saat 22.00 itibarıyla yeniden başladığı duyuruldu.
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