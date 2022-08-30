İzmirli iş adamının helikopteri yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika
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İzmirli iş adamının helikopteri yan yattı: 2 yaralı

30.08.2022 16:21
İzmirli iş adamının helikopteri yan yattı: 2 yaralı

İzmir'de iş adamı Cem Bakioğlu'ya ait olduğu öğrenilen helikopter, acil iniş esnasında yan yattı.

İzmir'de iş adamı Cem Bakioğlu'ya ait olduğu öğrenilen helikopter, acil iniş esnasında yan yattı. Pervaneleri kopan helikopterde bulunan 2 kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir heliporttan havalanan sivil bir helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı. Heliporttan yaklaşık 150 metre uzaklıktaki boş bir araziye acil iniş planlayan pilotun iniş yaptığı esnada helikopter, arızadan kaynaklı zıplayarak yan yattı. Helikopterin pervaneleri ise zemine sürterek parçalandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, helikopterde bulunan ve hafif yaralandığı belirlenen 2 kişi tedbiren Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, helikopterin İzmirli işadamı Cem Bakioğlu'ya ait olduğu ve Bakioğlu'yu almak üzere hareket ettiği sırada kazanın yaşandığı ifade edildi. - İZMİR

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İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı.
Kaynak: İHA

Cem Bakioğlu, Helikopter, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmirli iş adamının helikopteri yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmirli iş adamının helikopteri yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika
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