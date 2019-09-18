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İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava

58 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin, eşi ve iki oğlu ile onların arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin, eşi ve iki oğlu ile onların arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktulün çocukları tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık maktulün eşi Öznur Öğüt, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık C.G, davaya katılmadı.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasını yineledi.

Sanık Batuhan Ata Öğüt, daha önceki savunmasında her şeyi anlattığını belirterek, "Anneme bir şey olmasından korktum." dedi.

Sanık Mehmet Hadi Öğüt de olay günü yaşananların daha önce anlatıldığını belirterek, "18 aydır cezaevindeyim. Benim müdahale ettiğim bir şey yok. Olaydan sonra gizlenmesi konusunda kardeşime yardım ettim. Kardeşimi korumak istedim." diye konuştu.

Anne Öznur Öğüt ise çocuklarının suçu olmadığını savunarak, "Keşke ben ölseydim. Ben sizden çocuklarımı istiyorum." dedi.

Tutuklu sanıkların avukatları ise müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu.

Maktulün annesi ve kız kardeşi ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin evrakların tamamlanması için tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

Olay

İzmir'in Torbalı ilçesinde 15 Nisan 2018'de iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) cesedi, yanan cipte bulunmuş, soruşturma sonrası açılan davada eşi Öznur Öğüt, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşları C.G'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öznur Öğüt, 13 Mart'taki duruşmada tahliye edilmişti.

Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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