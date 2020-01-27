İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada Savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin, maktulün eşi ve iki oğlu ile onların arkadaşının yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan maktulün çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar maktulün eşi Öznur Öğüt ile C.G, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İddia makamı, sanıklardan Batuhan Ata Öğüt'e "üst soydan birini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve cezada "haksız tahrik" indirimlerinin uygulanmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Hadi Öğüt ve Öznur Öğüt'ün "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan beraat etmeleri, "suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçundan ise cezalandırılmaları gerektiği yönünde görüş bildirdi. İddia makamı C.G'nin de "suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Savcı, tutuklu yargılanan Mehmet Hadi Öğüt'ün tahliyesini de istedi.

Tutuklu sanık Batuhan Ata Öğüt tahliyesini talep ederek, "Hiçbir evlat babasını o şekilde kaybetmek istemez. Olayların böyle olmasını istemezdim." dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Hadi Öğüt ise, "Benim yaşadıklarım kaç insanın başına gelebilir? Olaydan sonra Batuhan'ı korumak istedim. Her gün acı çekiyorum. 22 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık Öznur Öğüt ise "Yıllardan beri her şey ortada. Yıllardır mağdur olan taraf bizdik. Kasten yapılmış bir şey yok." diye konuştu.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesine, Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt'ün tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçen yıl 15 Nisan'da iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt (45), oğulları Batuhan Ata Öğüt (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) ile onların arkadaşı C.G. (37) tutuklanmıştı. C.G. ve Öznur Öğüt, daha sonra tahliye edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öldürülen iş adamının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, C.G'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.