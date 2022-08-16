ÖLEN SİNEM'İN CEP TELEFONU ÜZERİNDEN ÇIKAN ŞÜPHELİ, GENÇ KIZA YARDIM ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞ - Son Dakika
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ÖLEN SİNEM'İN CEP TELEFONU ÜZERİNDEN ÇIKAN ŞÜPHELİ, GENÇ KIZA YARDIM ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞ

16.08.2022 16:46
ÖLEN SİNEM'İN CEP TELEFONU ÜZERİNDEN ÇIKAN ŞÜPHELİ, GENÇ KIZA YARDIM ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞ

İZMİR'de, iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen, kayıp başvurusu üzerine de hastaneye kaldırıldığı anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölümünün ardından cep telefonu üzerinden çıkan Burak Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı.

İZMİR'de, iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen, kayıp başvurusu üzerine de hastaneye kaldırıldığı anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölümünün ardından cep telefonu üzerinden çıkan Burak Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, Çiçek'i tanımadığını, yolun ortasında oynarken görünce başına bir şey gelmemesi için yol kenarına götürdüğünü söylediği belirtildi. Kaya'nın, Çiçek'e ait cep telefonunun üzerinden çıkmasıyla ilgili sorulan soruları ise yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki bir restoranla garsonluk işi ile ilgili görüşmek için evden çıktı. Sinem akşam eve dönmeyip, telefonuna da ulaşılamayınca babası Serdar Çiçek, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli olarak Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, sevk edildiği adliyede 'gasp' suçundan tutuklandı.

İŞ GÖRÜŞMESİ SONRASI ARACA BİNİP AYRILMIŞ

Bu arada, Sinem'in Bornova'da iş görüşmesinden çıktıktan sonraki anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aslıhan Sinem Çiçek'in bir hafif ticari araca bindiği görüldü.

BABASI: KANINDA YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURU TESPİT EDİLDİ

Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek (41), kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini belirterek, "Kızımın olay yerinde bahsettiği başka isimler kimler? Bunların araştırılmasını istiyoruz. Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz. Canımız yandı, evladımız gitti. Diğer genç kızlarımızın başına bir şey gelmesin" dedi.

TELEFON SORUSUNA YANIT VERMEMİŞ

Aslıhan Sinem Çiçek'in cep telefonunun üzerinden çıktığı Burak Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Çiçek'i tanımadığını ve yolda tesadüfen görüp yanına gittiğini önü süren Kaya polisteki ifadesinde, "Yoldan geçerken gördüm. Yol ortasında oynuyordu. Başına bir şey gelmesin diye alıp yol kenarına götürdüm. Beni tokatladı. Bunun üzerine bıraktım" dediği belirtildi. Buna karşın Kaya'nın, genç kızın cep telefonunun üzerinden çıktığının hatırlatılması üzerine sorulan sorulara yanıt vermediği öğrenildi.

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Ölen Sinem'in cep telefonu üzerinden çıkan şüpheli, genç kıza yardım ettiğini öne sürmüş Ölen Sinem'in cep telefonu üzerinden çıkan şüpheli, genç kıza yardım ettiğini öne sürmüş İş görüşmesine gitmek için evden çıkan 18 yaşındaki Aslıhan, kanında çıkan yüksek miktardaki uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetti İş görüşmesine gitmek için evden çıkan 18 yaşındaki Aslıhan, kanında çıkan yüksek miktardaki uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Serdar Çiçek, Burak Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖLEN SİNEM'İN CEP TELEFONU ÜZERİNDEN ÇIKAN ŞÜPHELİ, GENÇ KIZA YARDIM ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖLEN SİNEM'İN CEP TELEFONU ÜZERİNDEN ÇIKAN ŞÜPHELİ, GENÇ KIZA YARDIM ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞ - Son Dakika
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