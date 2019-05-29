İzmir'de iş kazası: 1 ölü
39 dakika önce
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:41 Kaynak: AA
'in Bornova
ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kemalpaşa Mahallesi
5. Sanayi Sitesi'nde bir tamirci dükkanında çalışan Murat Çapacı (22), iş yerine gelen arızalı bir kepçenin lastiğini tamir etmek üzere kepçenin altına girdi.
Aracın lastiğini tamir ettiği sırada askıda olan kepçe Çapacı'nın üzerine düştü.
Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çapacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çapacı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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