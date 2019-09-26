İzmir'de iş kazası: 1 ölü
1 saat önce
İzmir Limanı'nda konteyner taşıyan tırın çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:34 Kaynak: AA
İzmir Limanı'nda konteyner taşıyan tırın çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aziz D'nin kullandığı konteyner taşıyan tır, dönüş yaptığı sırada limanda görevli Halil Keleş'e (53) çarptı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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