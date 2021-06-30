İzmir'de iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı.
Konak'tan Balçova yönüne ilerleyen Ömer Karakaş idaresindeki 35 KG 6390 tırın dorsesindeki iş makinesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Konak Vapur İskelesi önündeki alt geçidin tavanına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Dorsenin lastiklerindeki hava indirilerek iş makinesinin sıkışan parçası çıkarıldı.
Çalışmalar sırasında bir şeridin ulaşıma kapanması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA
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