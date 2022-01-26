Üye Girişi
İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü - Son Dakika

İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü

26.01.2022 22:49

İzmir'in Tire ilçesinde bir süredir kullanılmadığı öğrenilen iş yeri büyük bir gürültüyle çöktü.

İzmir'in Tire ilçesinde bir süredir kullanılmadığı öğrenilen iş yeri büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçenin en eski hanlarından birisi olan Matyus Hanı olarak da bilinen tarihi Lütfü Paşa Hanı'nın bitişiğindeki iş yerinde meydana geldi. Geçmiş dönemde dilekçe ve mektup yazma gibi hizmetlerin verildiği, bir süredir ise kullanılmadığı öğrenilen iş yeri büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken iş yeri çevre sakinlerinde paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, yetkililer tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Lütfü Paşa Hanı'nda yapılması planlanan yenileme çalışması öncesi Akyol Caddesi kısmında kazı yapılmış ve tarihi dükkanların temel bağlantılarına rastlanınca çalışma durdurulmuştu. Bunun üzerine caddenin bir kısmı araç trafiğine kapatılmış, oldukça eski olan hanın yıkılma riskine karşı duvar boyunca çelik tellerle önlem alınmıştı.

(İHA)

İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü
İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü
İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü

YORUMLAR
500

Lütfü Paşa, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü - Son Dakika


Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gaz kesintisiyle ilgili açıklama: Doğal gaz akışı 10 gün içinde çözülecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gaz kesintisiyle ilgili açıklama: Doğal gaz akışı 10 gün içinde çözülecek         
22:51
Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu! Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu!         
22:10
Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı         
21:16
Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi         
17:01
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07

Son Dakika Haberleri
22:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gaz kesintisiyle ilgili açıklama: Doğal gaz akışı 10 gün içinde çözülecek
22:39 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi!
22:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" sözlerine yanıt
22:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik
22:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: Islak imza ile Hazine'den 6 Milyar TL alındı
22:09 Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu!
22:08 Ronaldo'nun nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil
22:07 Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
21:31 Trabzonspor 3 futbolcusunu da transfer ettiler
21:19 Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 23:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement