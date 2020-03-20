İzmir'de iş yeri önünde işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iş yeri önünde işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de iş yeri önünde işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir şahıs, iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

İzmir'de iş yeri önünde işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir şahıs, iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Küçük'ün (26) halı yıkama dükkanına, otomobille gelen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Mermilerin vücuduna isabet ettiği Küçük, kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, özel hastaneye götürüldü. Küçük, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Küçük'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis 4 şüpheliyi yakaladı

Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen K.Y. silahı ile birlikte yakalanırken, diğer şüpheliler Y.Y., E.T. ve M.G. isimli şahıslar da polisin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan sorguda, olayı gerçekleştiren K.Y., cinayeti aralarındaki husumet sebebiyle işlediğini itiraf etti. Şüphelilerden K.Y. ve Y.Y., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.T. isimli şahıs adlı kontrol şartıyla, M.G. ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle serbest bırakıldı. - İZMİR

Bayraklı, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:22 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:45:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de iş yeri önünde işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]