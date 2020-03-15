İzmir'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

İzmir'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

İzmir'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'nde perde ve çeyiz eşyası satan Çoşkun Küçük (26), dükkanına gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Küçük, başından ve karnından silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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