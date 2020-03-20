İzmir'de iş yerindeki cinayetle ilgili iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde perde ve çeyiz eşyası satan kişinin 15 Mart'ta iş yerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayete ilişkin soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek zanlıların kimliklerini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla K.Y, Y.Y, E.T. ve M.G'yi gözaltına aldı.

K.Y'nin, öldürülen Çoşkun Küçük (26) ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf ettiği, suç aleti tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Y. ve Y.Y. tutuklandı, M.G. konutunu terk etmeme, E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'ndeki iş yerinde perde ve çeyiz eşyası satan Çoşkun Küçük, dükkanına gelen kişilerce, başından ve karnından silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlılar, olay yerinden kaçmıştı.