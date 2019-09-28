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İzmir'de iş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

49 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir oto kiralama şirketinde yaşanan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de iş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde bir oto kiralama şirketinde yaşanan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 Eylül'de Yeşilova Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firması sahibi Selami Eroğlu ile iş yerine gelen A.D. ve beraberindeki 3 kişi arasında tartışma başladı.

Sözlü tartışmanın ardından A.D, belinden çıkardığı tabanca ile Eroğlu'na ateş etti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde silahını defalarca ateşlediği görülen zanlı, yanındaki 3 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldığı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D'nin ise arandığı öğrenildi.

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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