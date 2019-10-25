İzmir'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Konak ilçesinde elektronik malzeme satan iş yerinin kasasındaki bir miktar paranın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çankaya semtindeki elektronik malzeme satan Ahmet Nurdoğan'a ait iş yerine gelen 3 şüpheliden biri, Nurdoğan başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada kasada bulunan bir miktar parayı alıp kaçtı.

Bir süre sonra durumu fark eden Nurdoğan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve polise haber verdi.



Olay yerinde güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, parayı çalan bir kişi ile gözcülük yaptığı ileri sürülen iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan hırsızlık anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine gelen 3 kişinin önce elektronik malzemelere bakması, ardından bir kişinin de iş yerindeki kasayı açıp bir miktar parayı alması yer alıyor.