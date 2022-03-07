İzmir'de iş yerine giren hırsızlar, SMA hastasının bağış kumbarasını çaldı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir çocuk giyim mağazasına giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar ile SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kumbarasını çaldı.

Muammer Akar Mahallesi'nde Özge Sağduyu'nun işlettiği çocuk giyim mağazasına sabaha karşı kapüşonlu iki kişi girdi.

Şüpheliler iş yerinden dizüstü bilgisayar ve Aydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası İkra Deniz'in tedavisine katkı sağlamak için konulmuş bağış kumbarasını çalarak kaçtı.

İş yeri sahibi Özge Sağduyu, sabah saatlerinde geldiği dükkanında hırsızlık yapıldığı fark edince durumu polise bildirdi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kapüşonlu iki kişinin etrafı karıştırması yer alıyor.