İzmir'de iş yerine kaçak tütün baskını - Son Dakika

İzmir'de iş yerine kaçak tütün baskını

İzmir'in Menemen ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerinde 31 kilo kaçak tütün, 10 litre sahte etil alkol ve 77 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir'de iş yerine kaçak tütün baskını, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerinde 31 kilo kaçak tütün, 10 litre sahte etil alkol ve 77 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu tespit edilen bir iş yerinde kaçak tütün ve etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda 77 paket dolu makaron sigara, 13 kilo 500 gram açık kıyılmış tütün, 17 kilo 500 gram kapalı tütün ve 10 şişe birer litrelik etil alkol ele geçirildi. Operasyonda iş yerinde bulunan ve gözaltına alınan K.E. (51) isimli şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Menemen, Alkol, İzmir, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 22:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iş yerine kaçak tütün baskını - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu
Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti         
18:10
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi         
17:50
Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu         
17:26
Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti         
16:31
Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu         
15:51
İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti         
15:36
Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak         
15:23
Evde çalınır diye yanına aldığı 32 bin liralık altınını çaldırdı Evde çalınır diye yanına aldığı 32 bin liralık altınını çaldırdı         
15:04
Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek         
14:34
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın         
13:35
Şarampole yuvarlanan anne ve çocukları, oluşturulan insan zinciri ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı Şarampole yuvarlanan anne ve çocukları, oluşturulan insan zinciri ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı         
13:32
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
Eski eşinin Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin         
11:47
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Şizofreni hastası genç, camiye girip ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada Şizofreni hastası genç, camiye girip ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada         
10:55
Düden Şelalesi'ndeki develer turistlerin ilgi odağı oldu! 100 metrelik tur 20 TL, fotoğraf çektirmek 10 TL Düden Şelalesi'ndeki develer turistlerin ilgi odağı oldu! 100 metrelik tur 20 TL, fotoğraf çektirmek 10 TL         
10:53
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
Tavuk üreticilerinden vatandaşı sevindirecek açıklama: Fiyatlar ucuzlayacak Tavuk üreticilerinden vatandaşı sevindirecek açıklama: Fiyatlar ucuzlayacak         
09:30
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor         
08:53
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü         
08:28
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu         
07:28
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "47 yaşına girdiniz" diyen muhabire cevap: Terbiyesiz terbiyesiz konuşma         
00:55
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 04:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de iş yerine kaçak tütün baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei