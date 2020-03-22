İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı - Son Dakika

İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, L.Ç'nin Akıncılar Mahallesi'ndeki iş yerine pompalı tüfekle ateş edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Otobüsten indirip kurşun yağdırdı, kurşunu bitince dipçikle saldırdı...Dehşet anları kamerada Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
11:16
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]