İş yerine silah ve bıçakla baskın yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla yapılan saldırıda 2 kişi bıçakla yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Pancar Mahallesi'ndeki tekel bayisine minibüsle gelen 6 kişi, pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla iş yerine girdi.
Olaya müdahale eden 4 kişiyi darbeden, iş yeri sahibi Özkan B. ile yanındaki Uğur K'yi bıçakla yaralayan ve iş yerine zarar veren 6 kişi, daha sonra uzaklaştı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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