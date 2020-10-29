İş yerine silah ve bıçakla baskın yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla yapılan saldırıda 2 kişi bıçakla yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Pancar Mahallesi'ndeki tekel bayisine minibüsle gelen 6 kişi, pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla iş yerine girdi.

Olaya müdahale eden 4 kişiyi darbeden, iş yeri sahibi Özkan B. ile yanındaki Uğur K'yi bıçakla yaralayan ve iş yerine zarar veren 6 kişi, daha sonra uzaklaştı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.