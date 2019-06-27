Son Dakika Haberleri: İzmir'de iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı
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İzmir'de iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

30 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir'de iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 4 kişi yaralandı.
Ayrancılar Mahallesi'nde bir iş yerine, bölgeye araçla gelen iki kişi tarafından, henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda iş yerinde bulunan M.T, A.D.T, M.T. ve K.G. yaralandı. Yaralılardan A.D.T. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.D.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:53 Kaynak: AA
Torbalı, İzmir, Güncel
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