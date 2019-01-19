Son Dakika Haberleri: İzmir'de İşçi Servisi Devrildi: 17 Yaralı

İzmir'de İşçi Servisi Devrildi: 17 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

İzmir'de İşçi Servisi Devrildi: 17 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Foça ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mantar paketleme fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Taşöz'ün kullandığı 35 ABK 774 plakalı servis midibüsü, İzmir-Foça kara yolunun Bahadır Boğazı mevkisinde devrildi.

Kazada 2'si ağır 17 işçi yaralandı.

Yaralılardan 12'si Menemen Devlet Hastanesi, 3'ü Aliağa Devlet Hastanesi, sağlık durumu ağır olan 2'si ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Foça, İzmir, İşçi, Güncel
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