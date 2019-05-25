İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı
40 dakika önce
İzmir'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:37 Kaynak: İHA
'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Turgutlu
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa
ilçesi E-96 karayolu üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 TYH 15 plakalı minibüs, Bağyurdu
Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı. 112 Acil Servis
ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
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