Son Dakika Haberleri: İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

40 dakika önce

İzmir'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı, System.String[]
İzmir'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi E-96 karayolu üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 TYH 15 plakalı minibüs, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:37 Kaynak: İHA
Turgutlu, İşçi, İzmir, 3. Sayfa
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