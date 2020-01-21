İzmir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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İzmir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
7 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:02 Kaynak: AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen fabrika işçilerinin bulunduğu 35 S 65163 plakalı servis minibüs, Kemalpaşa-İzmir kara yolunda 35 GA 2918 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 5 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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