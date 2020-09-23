İzmir'de işçilerin sendika üyeliği nedeniyle istifaya zorlandığı iddiası - Son Dakika

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Sezai Ballı, İzmir'deki bir firmada çalışan üyelerinin baskı ve tehditlerle sendikadan istifaya zorladığını belirterek yapılan hukuk ve insanlık dışı uygulamalarla ilgili yasal süreç başlattıklarını bildirdi.

Ballı, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Saueressig Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri AŞ'de yürüttükleri örgütlenme çalışması işverence öğrenildiği andan itibaren üyelerinin, baskı ve tehditlerle sendikadan istifaya zorlandığını ifade etti.

İşverenin sendikaya üye olduğunu düşündüğü birçok işçiyi hiçbir gerekçe olmadan 2 aylık ücretsiz izne çıkardığını aktaran Ballı, şunları kaydetti:

"Yıllardır işletme bünyesinde yürütülen işler, örgütlenmemizin duyulduğu gün taşerona verilmesine karar verilmiş, bu bölümlerde çalışan arkadaşlarımız 2 ay ücretsiz izne çıkarma tehdidiyle taşeron şirkette çalışmaya zorlanmış, bunu kabul etmeyen arkadaşlarımız ise işten ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

Arkadaşlarımız anayasal hakkını kullandıkları için açlığa ve işsizliğe mahkum edilmektedir. Yabancı sermayeli bir şirkette yöneticilerin böylesine hukuksuz, insanlık dışı uygulamalarla sendikalaşmanın önüne geçme uğraşı, ülkemiz işçilerini, uluslararası şirketler için ucuz, güvencesiz iş gücü kaynağı olarak görmesine sebep olmaktadır."

Sezai Ballı, üyelerinin haklarını korumak için gerekli mücadeleyi vereceklerini vurgulayarak "Yapılan tüm bu hukuk ve insanlık dışı uygulamalarla ilgili yasal süreçleri başlattığımızın, anayasadan, uluslararası sözleşmelerden ve yasalardan doğan haklarımız ve örgütlü gücümüzle işçilerimizi yabancı sermaye karşısında ezdirmemek için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini kamuoyumuza saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.