İzmir'de işe gitmek için evden çıkan kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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İzmir'de işe gitmek için evden çıkan kişi bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde işe gitmek üzere evden çıkan kişi, bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'de işe gitmek için evden çıkan kişi bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde işe gitmek üzere evden çıkan kişi, bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı semtindeki evinden çalıştığı kağıt fabrikasına gitmek için çıkan Kemal Torun (39), sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası zanlı Torun'u bıçaklayıp kaçtı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Torun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Torun'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Torun'un evli ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli M.G'yi (24) ikametinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde, maktul ile aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

Bornova, Torun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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