İzmir'de ısı yayan kumaş geliştiren Türk firma, dış pazara odaklandı - Son Dakika

İzmir'de ısı yayan kumaş geliştiren Türk firma, dış pazara odaklandı

14.12.2020 13:31
İzmir'de ısı yayan kumaş geliştiren Türk firma, dış pazara odaklandı, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve ısı yayan kumaş geliştiren firmayı ziyaret etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve ısı yayan kumaş geliştiren firmayı ziyaret etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre teknik tekstil alanında yaptığı yatırımla ısı yayabilen kumaş üreten ve uluslararası piyasalara odaklanan firmanın geliştirdiği teknoloji çok sayıda sektörde kullanılıyor.

Firmayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan DEÜ Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar, inovatif fikirleri katma değere dönüştüren İltema gibi firmaları desteklemeye özen gösterdiklerini belirtti.

Tekstilin uzun yıllar el emeği ve fason imalat olarak düşünüldüğünü hatırlatan Hotar, şunları kaydetti:

"Ancak son yıllarda devletimizin teşvikleri, firmalarımızın Ar-Ge yatırımları ve tabii ki girişimcilerimizin cesareti, bu durumu değiştirdi. Milli ve yerli üretim anlayışına uygun olarak günümüzde, yüksek teknoloji tekstil ürünlerini geliştirip satabilecek noktaya geldik. Üniversite olarak bu durumu, ihracatımızın artırılması; cari açığımızın azaltılması ve küresel rekabetteki konumumuz açısından önemli görüyoruz. Bu yüzden firmalarımızı destekliyor, fikirlerin önünü açıyoruz. Gayretlerinden dolayı da İltema firmasının kurucularını ve ekibini de kutluyoruz. Hedefledikleri başarıyı kısa sürede elde ederek, yollarına devam edeceklerine inanıyoruz.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prepol de firmanın ürünleriyle 1 patent ve 2 faydalı model aldığını, yarışmalarda 10 ödülün sahibi olduğunu ifade etti.

Şarj edilebilme özelliği olan ve 5-6 saat ısı yayabilen akıllı kumaşın müşterinin ya da pazarın ihtiyacına göre farklı boyut ve sıcaklıklarda tasarlayabildikleri bildiren Prepol, bu alanda kısa vadede ulaşılabilecek pazar büyüklüğünün sadece Türkiye için 100 milyon dolar seviyesinde olacağını öngördüklerini aktardı.

Prepol, şu bilgileri verdi:

"Ürünlerimiz otomotiv sanayinde koltuk ısıtma, panel izolasyon, kabin ve batarya sistemlerinde, tekstil sanayinde ev tekstil grubu içinde yatak, battaniye ve koltukta, giyilebilir ürün grubunda mont ve yelekte, savunma sanayinde kıyafet, çadır ve uyku tulumunda, medikal sektöründe ise hasta ısıtma sisteminde ve yatakta kullanılıyor. Dolayısıyla akıllı kumaşın, kullanım alanı hem geniş hem de her geçen gün de artıyor. Ürünümüze olan ilgiden de mutluluk duyuyoruz."

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Nükhet Hotar, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji İzmir'de ısı yayan kumaş geliştiren Türk firma, dış pazara odaklandı - Son Dakika


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