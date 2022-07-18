İzmir'de "İşimiz Temiz Projesi" kapsamında hijyen eğitimi verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET iş birliği ile geliştirilen "İşimiz Temiz Projesi" kapsamında yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektöründeki işletme sahipleri ve çalışanlarına temizlik ve hijyen eğitimi verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla yürütülen proje ile yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektöründeki işletme sahipleri ve çalışanlarının temizlik ve hijyen konularında bilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

8 saat yüz yüze verilecek olan eğitimlerin konu başlıkları Yiyecek İçecek Sektörü için Hijyen Eğitimi Kurs Programı, Konaklama Sektörü Hijyen Eğitimi Kurs Programı ve Ulaşım Sektörü Hijyen Eğitimi Kurs Programı olarak belirlendi.

Programlara katılmak isteyenler, halk eğitim merkezlerine başvurarak ya da "e-yaygin.meb.gov.tr" üzerinden kurslara kayıt olabiliyor.