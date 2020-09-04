İzmir'de işitme engelliler için şeffaf maske üretiliyor - Son Dakika

İzmir'de işitme engelliler için şeffaf maske üretiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde iletişim kurmakta zorlanan işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretmeye başladı.

İzmir'de işitme engelliler için şeffaf maske üretiliyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde iletişim kurmakta zorlanan işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretmeye başladı. Dudak okumayı kolaylaştıran şeffaf maskeler dört noktadan temin edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü ile mücadelede maske kullanım zorunluluğu getirilmesi nedeniyle dudak okumakta zorlanan işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretmeye başladı. Hem işitme engelliler hem de işitme engellilere hizmet üreten bireyler için üretilen şeffaf maskeyle, iletişimin kolaylaşacağı, farkındalık artacağı ifade edildi.

Şeffaf maske temin etmek isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Engelli Hizmet Birimi, Karşıyaka Sağırlar Derneği, Bornova Sessizler Spor Kulübü Derneği ve Torbalı İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçmesi gerektiği ifade edildi.

Pandeminin engelli gruplar için çok daha zor bir sürece dönüştüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın, "Maske kullanım zorunluluğu, işitme engelli bireylerin iletişim kurarken, güçlük yaşamalarına neden oluyor. Bu durumu ortadan kaldırabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi şeffaf maske üretmeye başladı. Hem işitme engelliler hem de işitme engellilere hizmet sunan başta kamu personelleri olmak üzere tüm bireylerin bu maskeyi kullanması iletişim güçlüğünü azaltacak ve farkındalık oluşturacaktır" dedi.

5 buçuk milyon maske üretildi

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 5 buçuk milyon maske üretip dağıttı. Büyükşehire bağlı Meslek Fabrikası'nda üretimin devam ettiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı "Ülkemizde 17 Mart'ta pandemi ilan edildi. Büyükşehir belediyesi olarak 21 Mart'ta maske üretimine başladık. Günlük maske üretme kapasitemiz 2 bindi. Bu maskeleri Aile Sağlığı Merkezleri ve alanda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi personeline ulaştırdık. Günlük üretimimiz kademeli olarak artış gösterdi ve günde 100 bin maske üretmeye başladık. Maskeleri İzmirli hemşerilerimize maskematikler aracılığıyla ulaştırdık. Birimlerimizden, İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarından ve derneklerden gelen talep ve ihtiyaçları karşılamaya çalıyoruz. Bugün itibariyle 5 buçuk milyon maske üretim rakamına ulaşmış durumdayız. Şimdi de işitme engelli bireylere yönelik dudak okumaya uygun maske üretmeye başladık. Bundan sonraki süreçte de gelen talepler doğrultusunda üretim kapasitemizi artırmaya ve üretimimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de işitme engelliler için şeffaf maske üretiliyor - Son Dakika

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