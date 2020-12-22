Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerle vaka sayılarında gerileme görülen İzmir'de işlek noktalarda kısmi yoğunluk oluştu.
Kent genelinde sokak hareketliliğinin normalin altında olduğu gözlenirken Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşısında zaman zaman sosyal mesafenin azaldığı anlar yaşandı.
Sokaktaki vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken polis ekipleri, tedbir denetimlerine devam etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de işlek noktalarda kısmi yoğunluk yaşandı - Son Dakika