İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor - Son Dakika

İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor

19.12.2020 09:54
İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, binlerce dönüm alan üzerindeki tarlalarda ıspanak hasadı sürüyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde, binlerce dönüm alan üzerindeki tarlalarda ıspanak hasadı sürüyor. Üretici ise fiyatların geçtiğimiz yıla göre daha düşük olduğunu söyleyerek dert yandı.

Menemen'in Buruncuk Mahallesi'nde binlerce dönüm tarım arazilerinde sonbahar mevsiminde başlayan ıspanak hasadı sürüyor. İzmir ve İstanbul'un ıspanak ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Menemen tarlalarında çalışan tarım işçileri de sabahın ilk ışıklarıyla beraber tarlaya gelerek, her gün kamyonlarca ıspanak topluyor. Toplanan ıspanaklar da havuzlarda yıkanarak kamyonlara yükleniyor. İlçe için önemli tarımsal ürünlerden biri olan ıspanak, tarlaya Eylül ayında ekiliyor. Kasım ayında başlanan hasat, kış mevsimi boyunca devam ederken, toprağı ve iklimi ıspanak üretimine uygun olan Menemen'de, hasat edilen ıspanak, İstanbul, İzmir ve çevre illerde pazara sunuluyor.

Fiyatlar geçtiğimiz seneye göre daha düşük

Ispanak tarlasında çalışan tarım işçilerinden Süleyman Aydın, fiyatların geçtiğimiz seneye göre daha düşük olduğunu, pandemiden dolayı ürün yetiştiricilerinin zorluk çektiğini bildirdi. Aydın, "Bu yıl üretiminden memnunuz; geçtiğimiz yıla göre daha iyi. Satışlarımızda biraz düşüş var korona virüsten dolayı. Bu durumdan pazarcılarımızı da etkilendi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hale gidemiyorlar. Üretim daha fazla ama satış düştü.  Bu durum genel olarak fiyatları da ister istemez etkiliyor tabi ki. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha düşük" açıklamasında bulundu. Menemen'de üretilen ıspanağın bir çok şehirde satıldığının altını çizen Süleyman Aydın, "Ispanakta geçen sene biraz daha fazla hastalık vardı. Bu sene o kadar değil. Bu sene biraz da kurak gittiği için ürünler zarar görmedi. Yağmur olumlu yönde etkiledi ancak yerler aç olduğu için çok da fazla etkisini göremedik. Ispanak hasadını yılda 2 kere yapıyoruz. Burada ıspanaklar yeterince büyüdükten sonra kesiliyor, yıkanıyor ve satışa sunuluyor. Menemen ıspanağı genellikle İstanbul, İzmir ve Manisa'da satılıyor. Her şehre de gönderiyoruz isteğe göre" diye konuştu.

Mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor

Sabahın ilk ışıklarında ıspanak hasadı için harekete geçtiklerini söyleyen tarım işçisi, "Sabah 6 buçuk gibi kalkıp 7.30 gibi tarlada oluyoruz. Kolay değil tabi ki ama çalışmak zorundayız. Elimizden geldiğince çalışacağız Yağmurlu havalarda çalışmak elbette ki zor oluyor ama mecbur çalışmak zorundayız çoluk çocuğumuz var" dedi.

Kolay iş değil

Zorlu koşullarda çalıştığını belirten tarım işçisi ise, "Yağmurlu havalarda çalışmak zor oluyor. Şu an hava güzel olduğu için rahat çalışabiliyoruz, yoksa kolay iş değil. 15 senedir bu işi yapıyorum; memnunum. Zaten memnun olmayınca bu işi yapamazsın. Sabah tarlaya geliyoruz, öğleden sonra 1 - 2 gibi evimize dönüyoruz" açıklamasında bulundu. - İZMİR

İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor
İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor
İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor
İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor
İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor
İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor
İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor

İstanbul, Menemen, Tarım, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de ıspanak hasadı sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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