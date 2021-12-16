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İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için "mutfak atölyesi" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için "mutfak atölyesi" etkinliği düzenlendi

16.12.2021 15:28
İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için "mutfak atölyesi" etkinliği düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında İzmir'de mutfak atölyesi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında İzmir'de mutfak atölyesi düzenlendi.

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda israfının önlenmesine yönelik düzenlenen atölyelerin 11'ncisi Gastronomi Marka Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, projeye katkı sunanları tebrik ederek, Türkiye'de ve dünyada gıda israfının önlenmesinin çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

Gıdaların artan nüfusa göre yeterli olmadığına dikkat çeken Doğan, "İsrafın önlenmesi hem dinimizin bir gereği hem de ekonominin olmazsa olmazlarındandır. Gıda israfına dikkat edersek ülkemizde ve hatta dünyada aç ve açıkta kimse kalmayacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören de gıda israfıyla mücadelede insanların desteğini kazanmak için etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Güngören, şunları kaydetti:

"Söz Ver Rekor Gelsin" hareketine tüm halkımızı davet ediyorum. Yaklaşık 40 saniyelerini ayırarak 'gidanikoru.com' adresine girecekler ve bundan sonra yediklerine dikkat edeceklerine ve gıda israfıyla mücadele edeceklerine dair bir söz verecekler. Bu anlamda bir Guinness rekoru kırdık. İkinci bir rekor için desteğe ihtiyacımız var."

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Oktay Darcan ise kendi hammaddesini üretebilen ülkelerin ayakta kaldığı bir dönemden geçildiğini, ülkelerin kendi kaynaklarına daha fazla sahip çıkıp koruyarak, israfı önleyerek çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Darcan, farkındalık oluşturmak ve gıda israfını önlemek amacıyla etkinliklere devam edeceklerini belirterek, "Herkes farkında ancak sürekli tekrarlamadığımız, akıllarda tutmadığımız sürece sürdürülebilirlik olmuyor. Biz bıkmadan usanmadan bu alışkanlıkları kazandırmak için çalışacağız. Gelecek nesillere mevcut kaynaklarımızı koruyarak hem ekonomik hem çevresel olmak üzere geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bütün insanlık el birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. " diye konuştu.

Etkinlik kapsamında israfın önlenmesiyle ilgili eğitimlerin yanı sıra şeflerin katılımıyla yemekler yapıldı.

İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için mutfak atölyesi etkinliği düzenlendi
İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için mutfak atölyesi etkinliği düzenlendi
İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için mutfak atölyesi etkinliği düzenlendi
İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için mutfak atölyesi etkinliği düzenlendi
İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için mutfak atölyesi etkinliği düzenlendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için 'mutfak atölyesi' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de israfın önlenmesine dikkat çekmek için "mutfak atölyesi" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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