Son Dakika Haberleri: İzmir'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
Son Dakika Güncel İzmir'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki - Son Dakika

İzmir'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Üniversiteler Teşkilatı İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de yaşananlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

İzmir'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Üniversiteler Teşkilatı İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de yaşananlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Bornova ilçesi Hacı Neriman Beşer Cami önünde toplanan teşkilat üyeleri adına açıklamayı TÜGVA İzmir İl Başkan Yardımcısı ve üniversiteler koordinatörü Mert Yeşilyurt yaptı.

İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birinin Filistin'de işlenmeye devam ettiğini dile getiren Yeşilyurt, dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı Türkiye'den bir ses, bir nefes ve bir yumruk olmak istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edeceğine işaret eden Yeşilyurt, "Buradan İslam coğrafyasına seslenmek istiyoruz. Daha neyi bekliyorsunuz ' Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadını, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak, görmezden geleceksiniz ' Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu
75 yaşındaki Nebahat Çehre, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Meryem Uzerli'nin son hali eleştiri yağmuruna tutuldu: Ne yaptın kendine böyle? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:44:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]