İzmir'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Üniversiteler Teşkilatı İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de yaşananlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Bornova ilçesi Hacı Neriman Beşer Cami önünde toplanan teşkilat üyeleri adına açıklamayı TÜGVA İzmir İl Başkan Yardımcısı ve üniversiteler koordinatörü Mert Yeşilyurt yaptı.

İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birinin Filistin'de işlenmeye devam ettiğini dile getiren Yeşilyurt, dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı Türkiye'den bir ses, bir nefes ve bir yumruk olmak istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edeceğine işaret eden Yeşilyurt, "Buradan İslam coğrafyasına seslenmek istiyoruz. Daha neyi bekliyorsunuz ' Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadını, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak, görmezden geleceksiniz ' Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir." diye konuştu.