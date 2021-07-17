Üye Girişi
İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı - Son Dakika

İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı

17.07.2021 00:48

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyenin iştirakine ait bir şirket tarafından işletilen Akvaryum Kafe Restoran'da işten çıkarıldığını iddia eden 69 kişi eylem yaptı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyenin iştirakine ait bir şirket tarafından işletilen Akvaryum Kafe Restoran'da işten çıkarıldığını iddia eden 69 kişi eylem yaptı.

DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Tahir Ozan, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Çiğli Belediyesinin iştiraki olan Çiğli Gıda Şirketi'ne ait kafede toplanan grup adına yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2020'de Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) sona erdiğini söyledi.

Yeni TİS için görüşmelere başladıklarını belirten Ozan, görüşmelerin belli bir noktada tıkandığını belirtti.

İşçilerin 31 Aralık'tan bu yana olan TİS farklarını belediyenin parası olmadığı için ödemeyeceğini kendilerine iletildiğine değinen Ozan, bu ödemeyi taksit yaparak ödenmesi önerisinde bulunduklarını, aradan 22 gün geçmesine rağmen hiçbir şekilde ödeme yapılmadığını aktardı.

TİS'te bağlanmış olan ve bordrosu dağıtılmış olan yüzde 20 ortalamaya denk gelen zammın yerine yüzde 15'lik zamma geçildiğinin de ifade edildiğini aktaran Ozan, ayrıca ikramiyeler konusunda da ödeme yapılmayacağının bildirildiğini söyledi.

Süreç içinde sendika olarak işçilere danışıldığını aktaran Ozan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız bu haklarını geri alabilmek adına çarşamba günü saat 15.00'dan itibaren iş durdurma kararı aldılar. Bugün ise arkadaşlarımızla konuşmamızda belediye çok fazla zarara uğratmak istemediğimize karar verip 2 günlük eylemin yeterli olacağı düşünüp çalışmaya Kurban Bayramı'ndan sonraya kadar devam edeceğimize karar verdik. Bu kararın ardından yarım saat sonra 69 arkadaşımızın işten atıldığını öğrendik. Biz onlara elimizi uzatmışken, iş barışının bozulmaması için çalışmaya karar vermişken arkadaşlarımızın işten atıldı."

İşten çıkarma sebebinin ise İş Kanunun 46. Maddesinden kaynaklı olduğuna işaret eden Ozan, "Bu madde de 'İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi davranışlarda bulunması.' ibaresi yer alıyor." şeklinde konuştu.

Ozan, gereken müdahaleleri yapmalarına rağmen şu ana kadar iş verenden bir dönüş olmadığını belirterek, "Biz Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye şunu söylüyoruz. Lütfen işten atılan arkadaşlarımız geriye alınsın ve bir kez daha TİS süreci devam etsin. Haklarımızı verilsin. Biz işçiler olarak köle değiliz. 69 arkadaşımız işten atılmış durumda. Burada yapılan uygulama bu iş yerine sendikasızlaştırma uygulamasıdır. Bu kabul edilebilir bir faaliyet değildir. Kurban Bayramına giriyoruz. 69 arkadaşımız bugün kurban edilmiştir." diye konuştu.

Çiğli Gıda Şirketi'nden açıklama

Çiğli Gıda Şirketi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şirkete bağlı çalışanlar adına yetkisi olmayan sendika yönetiminin 14 Temmuz'da eylem yapacaklarını şirket yönetimine bildirdiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır kapalı olan tesislerin 1 Temmuz itibariyle hizmete açıldığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1,5 yıldır hiçbir çalışanın fiili olarak çalışmamasına rağmen, şirket çalışanları kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış ve üzerine maaşlarının tamamı karşılanarak ek ödemeleri yapılmıştır. 14 Temmuz'da yetkisi olmayan sendika yönetimi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde, çalışmayan şirketten zam farkı talebinde bulunmuştur. Buna ek olarak yine fiilen çalışmayan şirketten Ocak - Haziran tarihleri arasındaki ikramiye ödeneğini de talep etmiştir. Sadece 2 haftadan beri açık olan Çiğli Gıda Tesisi Akvaryum Kafe Restoran'ın mali durumu bu talebi karşılayamadığından, şu an için herhangi bir ödeme yapılamayacağı sendika yönetimine bildirilmiştir. Buna rağmen sendika yönetimi mesajlar atarak şirket çalışanlarını hukuksuz bir eyleme yönlendirmiştir."

Şirketin ticari faaliyetlerine engel olan bu eylemle birlikte Akvaryum Kafe Restoran'dan faydalanmaya çalışan Çiğli halkının restorana alınmadığını ileri sürüldüğü açıklamada, kafenin girişine sandalyelerle bariyer yapılarak vatandaşların girişinin engellendiği iddia edildi.

Çalışanların 3 gün boyunca kanunsuz eylem yaptığının öne sürüldüğü açıklamada, "08.00-24.00 saatlerinde hizmet veren iş yerlerini bugün saat 17.00 itibariyle terk etmişlerdir. Şirket mali açıdan büyük zarara uğratılmıştır. Tüm bu süreçler Çiğli Gıda Şirketi'nin, çalışanların iş akdini fesih etmesine mecbur kılmıştır. Ancak DİSK Bölge Temsilciliği ile görüşmeler devam etmektedir." denildi.

İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı
İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı
İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı
İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı
İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı
İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Sendika, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 00:16 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor 21:37 Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Saadet Partisi Saadet Partisi "Temel Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasını yalanladı         
00:24
Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu         
00:16
Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
23:28
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor         
23:00
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı         
22:33
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı         
16:59
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 02:05:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement