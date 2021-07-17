İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı - Son Dakika

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İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyenin iştirakine ait bir şirket tarafından işletilen Akvaryum Kafe Restoran'da işten çıkarıldığını iddia eden 69 kişi eylem yaptı.

DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Tahir Ozan, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Çiğli Belediyesinin iştiraki olan Çiğli Gıda Şirketi'ne ait kafede toplanan grup adına yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2020'de Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) sona erdiğini söyledi.

Yeni TİS için görüşmelere başladıklarını belirten Ozan, görüşmelerin belli bir noktada tıkandığını belirtti.

İşçilerin 31 Aralık'tan bu yana olan TİS farklarını belediyenin parası olmadığı için ödemeyeceğini kendilerine iletildiğine değinen Ozan, bu ödemeyi taksit yaparak ödenmesi önerisinde bulunduklarını, aradan 22 gün geçmesine rağmen hiçbir şekilde ödeme yapılmadığını aktardı.

TİS'te bağlanmış olan ve bordrosu dağıtılmış olan yüzde 20 ortalamaya denk gelen zammın yerine yüzde 15'lik zamma geçildiğinin de ifade edildiğini aktaran Ozan, ayrıca ikramiyeler konusunda da ödeme yapılmayacağının bildirildiğini söyledi.

Süreç içinde sendika olarak işçilere danışıldığını aktaran Ozan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız bu haklarını geri alabilmek adına çarşamba günü saat 15.00'dan itibaren iş durdurma kararı aldılar. Bugün ise arkadaşlarımızla konuşmamızda belediye çok fazla zarara uğratmak istemediğimize karar verip 2 günlük eylemin yeterli olacağı düşünüp çalışmaya Kurban Bayramı'ndan sonraya kadar devam edeceğimize karar verdik. Bu kararın ardından yarım saat sonra 69 arkadaşımızın işten atıldığını öğrendik. Biz onlara elimizi uzatmışken, iş barışının bozulmaması için çalışmaya karar vermişken arkadaşlarımızın işten atıldı."

İşten çıkarma sebebinin ise İş Kanunun 46. Maddesinden kaynaklı olduğuna işaret eden Ozan, "Bu madde de 'İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi davranışlarda bulunması.' ibaresi yer alıyor." şeklinde konuştu.

Ozan, gereken müdahaleleri yapmalarına rağmen şu ana kadar iş verenden bir dönüş olmadığını belirterek, "Biz Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye şunu söylüyoruz. Lütfen işten atılan arkadaşlarımız geriye alınsın ve bir kez daha TİS süreci devam etsin. Haklarımızı verilsin. Biz işçiler olarak köle değiliz. 69 arkadaşımız işten atılmış durumda. Burada yapılan uygulama bu iş yerine sendikasızlaştırma uygulamasıdır. Bu kabul edilebilir bir faaliyet değildir. Kurban Bayramına giriyoruz. 69 arkadaşımız bugün kurban edilmiştir." diye konuştu.

Çiğli Gıda Şirketi'nden açıklama

Çiğli Gıda Şirketi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şirkete bağlı çalışanlar adına yetkisi olmayan sendika yönetiminin 14 Temmuz'da eylem yapacaklarını şirket yönetimine bildirdiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır kapalı olan tesislerin 1 Temmuz itibariyle hizmete açıldığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1,5 yıldır hiçbir çalışanın fiili olarak çalışmamasına rağmen, şirket çalışanları kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış ve üzerine maaşlarının tamamı karşılanarak ek ödemeleri yapılmıştır. 14 Temmuz'da yetkisi olmayan sendika yönetimi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde, çalışmayan şirketten zam farkı talebinde bulunmuştur. Buna ek olarak yine fiilen çalışmayan şirketten Ocak - Haziran tarihleri arasındaki ikramiye ödeneğini de talep etmiştir. Sadece 2 haftadan beri açık olan Çiğli Gıda Tesisi Akvaryum Kafe Restoran'ın mali durumu bu talebi karşılayamadığından, şu an için herhangi bir ödeme yapılamayacağı sendika yönetimine bildirilmiştir. Buna rağmen sendika yönetimi mesajlar atarak şirket çalışanlarını hukuksuz bir eyleme yönlendirmiştir."

Şirketin ticari faaliyetlerine engel olan bu eylemle birlikte Akvaryum Kafe Restoran'dan faydalanmaya çalışan Çiğli halkının restorana alınmadığını ileri sürüldüğü açıklamada, kafenin girişine sandalyelerle bariyer yapılarak vatandaşların girişinin engellendiği iddia edildi.

Çalışanların 3 gün boyunca kanunsuz eylem yaptığının öne sürüldüğü açıklamada, "08.00-24.00 saatlerinde hizmet veren iş yerlerini bugün saat 17.00 itibariyle terk etmişlerdir. Şirket mali açıdan büyük zarara uğratılmıştır. Tüm bu süreçler Çiğli Gıda Şirketi'nin, çalışanların iş akdini fesih etmesine mecbur kılmıştır. Ancak DİSK Bölge Temsilciliği ile görüşmeler devam etmektedir." denildi.