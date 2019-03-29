İzmir'de İstihdam Seferberliği Toplantısı

İzmir
'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın iş dünyasına çağrısı sonucu başlatılan, "Burası Türkiye
Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasının bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası'da düzenlenen toplantıda konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, kampanya ile Türkiye'de yıl sonuna kadar 2,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmasının hedeflendiğini, İzmir'in hedefinin 200 bin ilave istihdam olduğunu kaydetti.
İki yıl önceki istihdam seferberliğinde İzmir'de 60 bin kişilik istihdam sağlandığını hatırlatan Gülcemal, "Şimdi ücret desteği de veriyoruz. Dolayısıyla hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz. Üretmeye, çalışmaya, istihdam yaratmaya ihtiyacımız var." dedi.
"Denizde İş Var" sloganını çok beğendiğini de dile getiren Gülcemal, denizcilere kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti.
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk
, şubelerde danışma masası oluşturduklarını ve gazete ilanları verdiklerini söyledi. Öztürk, "Ege
Bölgesi'nde 17 üniversiteden 11 bin öğrencinin katıldığı Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda denizcilik sektörünün önde gelen isimleri ile öğrencileri bir araya getirdik. Devlet seferberlikte elinden geleni yapıyor. Çok cazip destekler ve teşvikler var. Biz denizciler de bu kampanyaya omuz vereceğiz. Güçlü Türkiye için daha fazla istihdam sağlayacağız." diye konuştu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) İzmir İl Müdürü Kadri Kabak da yaptığı sunumda geleceği planlamak ve işsizlikle başa çıkabilmek için önemli çalışmalar yapmak gerektiğini belirtti.
Kabak, mevcut istihdam teşvik paketinin çok kolay ve geniş olduğuna dikkat çekerek, işverenlerin bu fırsatları kaçırmamasını istedi.