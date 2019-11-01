İzmir'de istihdamda artış beklentisi

Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü'nün çalışması sonucu 2020'de İzmir'in istihdamında yüzde 3,2'lik artış beklendiği açıklandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada ilde 5 bin 334 iş yeri ziyaret edilerek eleman ihtiyaçlarının tespit edildiği aktarıldı.

Kent genelinde 20'in üzerinde istihdam sağlayan iş yerlerinin yüzde 18,4'ünde 5 bin 972 kişilik açık iş olduğu tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, İzmir genelinde açık iş oranının yüzde 1,3 olarak hesaplandığı ve en yüksek açık iş oranına sahip sektörün de yüzde 3,8 ile bilgi ve iletişim sektörü olduğu bildirildi.

İşverenlerin en çok talepte bulundukları mesleklerin ise çağrı merkezi müşteri temsilcisi, makineci, garson olduğu kaydedildi.

Açık işlerde en çok aranılan ilk üç becerinin de yeterli mesleki bilgi ve tecrübe, takım çalışması ile fiziki ve bedensel yeterlilik olduğu saptandı.

Araştırma kapsamındaki 20'in üzerinde istihdamlı iş yerlerinin yüzde 24,4'ünde 7 bin 731 kişinin temininde güçlük çekildiği, eleman temininde en çok güçlük çekilen mesleklerin de petrol-gaz üretim elemanı, makineci, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, garson, CNC torna tezgahı operatörü, kat hizmetleri elemanı/kat görevlisi, beden işçisi, elektrik teknisyeni, müşteri hizmetleri görevlisi ve diğer mühendisler olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

"İzmir genelinde 20'in üzerinde istihdamlı iş yerlerinde 15 bin 107 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 3,2 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla net istihdam artışı beklenen sektörler, imalat, toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleridir. Dikiş makinesi operatörü-kumaş, beden işçisi, makineci mesleklerinde istihdam artışı beklenirken, güvenlik görevlisi, kurye, yer altı maden işletmesi hazırlık elemanı mesleklerinde istihdam azalışı beklenmektedir."