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İzmir'de istinat duvarı apartmanın üzerine böyle yıkıldı: 88 daire boşaltılmıştı - Son Dakika

İzmir'de istinat duvarı apartmanın üzerine böyle yıkıldı: 88 daire boşaltılmıştı

14.12.2021 00:58
İzmir'de istinat duvarı apartmanın üzerine böyle yıkıldı: 88 daire boşaltılmıştı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bir apartmanın üzerine yıkılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bir apartmanın üzerine yıkılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. 88 daire tedbiren boşaltılırken, olayın üzerinden geçen 6. günde apartmanda yaşayan vatandaşlar, bölgede çözüm amacıyla hiçbir şey yapılmadığını ve mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini söyledi.

Olay, 8 Aralık Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Narlıdere ilçesi İkinci İnönü Mahallesi Özkarakaya Caddesi'nde meydana gelmişti. 8 bloktan oluşan Narkent Sitesi'nin istinat duvarı, yoğun yağışa dayanamayarak büyük bir gürültüyle Deniz Apartmanı'nın üzerine yıkılmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, iki binadaki 88 daire tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, istinat duvarının zayıfladığını ve tehlike saçtığını aylar önce Narlıdere Belediyesi ekiplerine bildirdiklerini ifade etmişti.

Yıkılma anı kamerada

Olayın üzerinden geçen 6. günde, istinat duvarının yıkılma görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, toprağın kaymaya başladığı andan itibaren önde elektrik direğinin sonra ise istinat duvarının Deniz Apartmanı'nın üzerine devrilme anları yer alıyor.

Geçici püskürtme beton da faydalı olmadı

Yaşanan olay üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zemindeki kaymanın geçici olarak önlenmesi amacıyla püskürtme beton dökmüştü. İzmir'de yağışların devam etmesi sebebiyle toprak kaymasının gerçekleştiği noktaya dökülen püskürtme beton da faydalı olamadı. Püskürtme betonun istinat duvarıyla birleştiği noktadan kaymalar ve kopmalar yaşandı.

Apartman sakinleri çözüm bekliyor: "Hastamız, çocuğumuz var, rezil olduk"

Boşaltılan Deniz Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar ise olayın üzerinden günler geçmesine rağmen hala bölgede çözüm amacıyla bir adım atılmadığını söyleyerek, mağdur olduklarını ifade etti. Apartman sakinlerinden Coşkun Demir, "5-6 gün oldu; ama buraya bir tek çivi bile çakılmadı. Püskürtme beton atıldı ama o da tekrar kaymış. Hastamız var, çocuğumuz var. Rezil olduk. Evlere girmeyin diyorlar; ama biz ne zamana kadar evlerimize girmeyeceğiz? Nereye kadar başkasının evinde sığınacağız? Burayı bu hale gelmeden bildirmiştik, belediyeden gelip fotoğraflarını çektiler fakat hiçbir gelişme olmadı. İstinat duvarı şu anda binanın kolonuna yükleniyor. Zarar yoksa bile böyle durdukça zarar verecek" dedi.

Mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar

Mağdur olan apartman sakinlerinden Aydın Yelekçi ise havaların soğuk olduğu bir dönemde dışarda kaldıklarını belirterek, "6 gün geçmesine rağmen hiçbir müdahale yapılmadı. Buradaki komşuların ısrarıyla beton döküldü; ama daha sonra o da çöktü. Otellere yerleştirildiğimiz söyleniyor. 40 daireden sadece 1 kişiyi otele yerleştirmişler. Geriye kalan herkes yakınlarını evinde kalıyor. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Çözüm bulunamazsa biz bütün mesuliyeti göze alarak imza atacağız ve kendi evimizde oturacağız. Belediye hiçbir iş yapmadı" diye konuştu. - İZMİR

Narlıdere, Aralık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de istinat duvarı apartmanın üzerine böyle yıkıldı: 88 daire boşaltılmıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de istinat duvarı apartmanın üzerine böyle yıkıldı: 88 daire boşaltılmıştı - Son Dakika
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