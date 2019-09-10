Son Dakika Haberleri: İzmir'de, istinat duvarı çöktü
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de, istinat duvarı çöktü

1 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

İzmir'de, istinat duvarı çöktü, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 sokakta bulunan, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi. Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, yandaki binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesine zarar verdi. Göçüğün oluşturduğu çukura, park halindeki bir de minibüs düştü. Yolun altından geçen su borusunda da patlak meydana geldi.

Olayı görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise göçüğün olduğu bölgeyi kontrol etti. Yapılan ilk kontrollerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Göçüğün nasıl oluştuğu araştırılırken, incelemeler sürüyor.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Torbalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durakta bekleyen vatandaşlar, kare kodla kitap okuyor
İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Erdoğan'ın Ankara'ya davet ettiği CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı "Batı Şeria'yı ilhak edeceğim" diyen İsrail Başbakanı Gazze'den atılan roketler sonrası sığınağa kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:37:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de, istinat duvarı çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]