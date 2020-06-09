İzmir'de istinat duvarı çöktü - Son Dakika

İzmir'de istinat duvarı çöktü
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir ekmek fabrikasının yanında bulunan istinat duvarı çöktü.
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir ekmek fabrikasının yanında bulunan istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarı altında kazazede olduğu ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi.
Edinilen bilgilere göre olay dün saat 21.00 sıralarında Balatçık Mahallesi 8789/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bölgede yapılan inşaat çalışmaları sebebiyle bir ekmek fabrikasının yanında bulunan istinat duvarı çöktü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Çağrı Merkezini arayarak göçük altında insan olduğunu bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı Çiğli ve Karşıyaka Müfrezelerinden AKS 110 ekipleri ve Toros Arama Kurtarma Ekipleri köpekle arama timi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ekmek fabrikası yanındaki istinat duvarının inşaat çalışmaları sebebiyle çöktüğünü tespit etti. İtfaiye arama köpekleri de kullanılarak yapılan yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda göçük altında kazazede olmadığı anlaşıldı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler çalışmalarını sonlandırdı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:04 Kaynak: İHA
Son Dakika Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu