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İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı

09.12.2021 08:18
İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü belirtilen olay sırasında deprem olduğunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanı terk etti.

DHA'nın haberine göre olay dün gece saat 18.00 sıralarında Narlıdere ilçesine bağlı 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sitede bulunan istinat duvarı bir apartmanın üzerine yıkıldı. Büyük bir görültünün ardından korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, deprem olduğunu zannederek oturdukları daireleri terk etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri istinat duvarının üzerine yıkılması sonucu kısmen eğilen binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de için çadır kurdu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede görev alan Türk Kızılay'ı vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

SİTEDEKİ İSTİNAT DUVARLARI TEHLİKELİ

Bölgedeki istinat duvarlarının tehlikeli olduğuna dair şikayetlerde bulunduklarını ifade eden apartman sakini Süleyman Yılmaz, "Buradaki istinat duvarlarının hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Asıl tehlike diğer blokların bulunduğu yerler. Eğer oralarda yaşanırsa bu çökme binalar kökten gider" dedi.

DEPREM PANİĞİ YAŞANDI

Sitede market işleten Şahin Arslan, "Ben iş yerimdeydim, gürültüye koştum. Zaten duvar çökmüş binanın 3'üncü katına kadar toprak dolmuş. Dolasıyla insanlarda panik havası oluştu. Geçtiğimiz dönemlerde İzmir depremi nedeniyle endişe yaşayan insanlar dışarıya kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Buradaki sorun yıllardır var. Gerekli incelemeler yapılmıştı ekipler tarafından. Biz sonuç alamadık. Bu beklenen bir şeydi. Çok şükür daha büyük bir olay olmadı. Eğer daha büyük bir kayma olsaydı bir bina tamamen diğer binanın üzerine yıkılırdı" diye konuştu.

Boşaltılan 2 bloktaki 88 dairede oturanların bir kısmı yakınlarının yanına yerleştirilirken, bir kısmı ise belediyeye ait spor salonları ile otellere yerleştirildi.

İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı

Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı - Son Dakika
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