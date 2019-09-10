Son Dakika Haberleri: İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesine istinat duvarı yıkılan apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesine istinat duvarı yıkılan apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Ayrancılar Mahallesi 83 Sokak'ta Atmaca Apartmanı'nın istinat duvarı, İZSU ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yıkıldı.

Duvarın yıkılmasıyla yolda çökme meydana geldi. Park halindeki 2 araç oluşan çukura düştü, bir elektrik direği de devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Arama kurtarma ekipleri de çökmenin yaşandığı bölgede canlı bulunabileceği ihtimaliyle çalışma yaptı.

İkinci katındaki dairelerde hasar meydana gelen apartman, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Atmaca Apartmanı yöneticisi Şerife Okay, duvarın bir anda yıkıldığını belirterek, "Kızım o anda evdeydi, ben de ekmek almak için markete gitmiştim. Bütün apartman sakinleri çok korktu." dedi.

Ayrancılar, Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş adamı, eşinin kendisinden habersiz üretim yaptığını öğrenince boşanma davası açtı
Sanatçı Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Erdoğan'ın Ankara'ya davet ettiği CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:42:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]