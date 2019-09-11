İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı, ekipler inceleme başlattı

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde belediye ekiplerinin çalışmayı bitirdiği yol üzerinde su sızdıran istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki iki araç çukura düştü, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Binada yaşayan 27 aile ise geceyi farklı yerlerde geçirdi. Havadan çekilen drone görüntüsüyle de olayın boyutları görüldü. Bu arada günün aydınlanmasıyla birlikte ise çökmenin neden kaynaklandığına dair uzamanlar çalışmalarına başladı.

Ayrancılar Mahallesi 83 Sokak'ta dün yaşanan olayda, akşam saatlerinde Atmaca Apartmanı'nın istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Park halindeki iki araç da çukura düştü. 7 katlı apartmanın ilk katında büyük hasar meydana geldi. Bu sırada evlerinde bulunan yaklaşık 20 kişi ise ekiplerin yardımıyla dışarıya çıkartıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. 27 daire sakini, geceyi belediyenin girişimiyle otelde ya da yakınlarının yanında geçirdi.

UZMANLAR BÖLGEDE ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Günün ışımasıyla birlikte ise olayın boyutları ortaya çıktı. Özellikle havadan drone görüntüsüyle, çökmenin büyüklüğü de gözler önüne serildi. Jandarmanın güvenlik şeridine aldığı bölgeye bu sabah İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den uzmanlar geldi. Özellikle İZSU görevlileri, çökmenin neden kaynaklandığını saptamak için istinat duvarının farklı bölümlerinden numuneler aldı. İstinat duvarının yanlış mı yapıldığı ya da alt yapı çalışmalarında hatalı mı davranıldığı gibi değerlendirmeler, uzmanların incelemesinden sonra ortaya çıkacak.

KORKUYU YAŞADI, YARDIM İSTEDİ

Olayda en büyük zararı ise apartman sakinlerinden Güllü Şenoğlu'nun dairesi gördü. O sırada evde olduğunu söyleyen Güllü Şenoğlu, Ben doktordan geldikten sonra uyumak üzere olduğum sırada büyük bir patlama gibi ses geldi. Salona girdiğimde büyük yıkım vardı. Olayı sonradan öğrendim. Beni dışarıya çıkardılar. Bu duvardan uzun süredir su akıyordu. Bunun neden olduğunun araştırılmasını istiyorum. Bizlerin de zararları karşılansın dedi.