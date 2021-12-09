İzmir'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle boşaltılan binalarda inceleme sürüyor - Son Dakika

İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu tahliye edilen 2 apartmanda hasar tespit ve risk durumunun belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İkinci İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'taki sitede dün istinat duvarının çökmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir ile Narlıdere Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yapıyor.

Çökmenin ardından boşaltılan, toplam 88 dairenin bulunduğu Özgür ve Deniz apartmanlarındaki çalışmalar sırasında İzmir Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alıyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, AA muhabirine, son yağışların ardından bölgedeki yaklaşık 30 yıllık istinat duvarlarının bir bölümünün çöktüğünü söyledi.

Binalarda hasar görünmediğini belirten Engin şunları kaydetti:

"Can kaybı olmaması adına binaları tedbir amaçlı tahliye ettik. Yaralanma ve can kaybımız yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yol haritası belirleyeceğiz. Ona göre gerekli tedbirler alınacak. Konutlarda oturulamayacaksa vatandaşlar için yeni konutlar ve kira yardımı konuları konuşulacak."

Engin, tahliye edilenlerden önemli bölümünün geceyi yakınlarının evlerinde geçirdiğini ifade ederek "Yetkililerimiz vatandaşlarla görüştü, isteyen otellere, isteyen sosyal kurumlara yönlendirildi. Ancak çoğu yakınlarının yanında kalmayı tercih etmiş. Hasar tespit çalışmaları sonrası binaların durumu netleşecek." diye konuştu.

Ali Engin, vatandaşların mağdur olmaması için tüm resmi kurumların iş birliği yaptığını aktardı.

"Rapor hazırlandı ama gereği yapılmadı"

Site sakinlerinden Süleyman Yılmaz, dün akşam saatlerinde istinat duvarının çöktüğünü, itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini anlattı.

Resmi kurumlar arasında koordinasyonsuzluk bulunduğunu, hasar tespit çalışmalarının hemen başlayamadığını öne süren Yılmaz, "Biz daha önce burada inceleme yapılması için talepte bulunmuştuk. Uzman ekiplere istinat duvarındaki çatlakları göstermiştik. Raporlar hazırlandı ama gereği yapılmadı. Biz böyle bir şey bekliyorduk hatta daha tehlikelisini bekliyorduk. Burada diğer sitelerde de tehlike var. " dedi.

Yılmaz, kalacak başka yeri olmadığı için akşamı evinde geçirdiğini ifade ederek istinat duvarları konusunda acil önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Narlıdere İkinci İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'taki sitede dün akşam saatlerinde çöken istinat duvarı bir binanın üzerine yıkılmış, 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı tahliye edilmişti.