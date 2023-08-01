İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

01.08.2023 22:02

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na gelen bir kişi, vize başvurusu talebi reddedilince sekreter olarak çalışan bir Türk kadını silahla vurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırganın zihinsel engelli olduğu ve Suriye uyruklu olduğu iddiaları ise yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda bir kişiyi silahla vuran şahsın Suriyeli olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Saldırıyı düzenleyen şahsın Suriyeli olduğu iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

KONSOLOSLUK ÇALIŞANINI VURARAK AĞIR YARALADI

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'na gelen bir kişi, vize başvurusu talebi reddedilince dehşet saçtı. Z.Ö. isimli şahıs, konsoloslukta sekreter olarak çalışan E.T. isimli Türk kadını silahla vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.T. tedaviye alınırken, Z.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

SALDIRGAN "SURİYELİ" İDDİASI

Olayın ardından , zihinsel engelli olduğu belirtilen Z.Ö.'nün Suriye uyruklu olduğu iddiaları ortaya atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Saldırgan şahsın Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı, Ağrı nüfusuna kayıtlı zihinsel engelli Z.Ö. tarafından gerçekleştirilmiş, konsolosluk görevlisi E.T. isimli vatandaşımız yaralanmıştır. Olayın faili Z.Ö. güvenlik görevlilerinde olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat sürdürülmektedir. İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın Suriyeli olduğu iddiası doğru değildir."

İsveç Konsolosluğu'nda Türk çalışanı silahla vuran şahıs Suriye uyruklu mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
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İsveç, İzmir, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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